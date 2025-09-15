Dalla Spagna a Vanzaghello: una serata di grande musica

Dalla Spagna a Vanzaghello... musica che conquista ed emoziona. Complesso Bandistico Vanzaghellese e Orquestra Fusiò Sant Cugat di Barcellona con due formazioni giovanili, formate dall’eccezionale Scuola di Musica spagnola, insieme sabato scorso al Palazzetto dello Sport in un concerto che ha saputo conquistare proprio tutti.

Dalla Spagna a Vanzaghello... musica che conquista ed emoziona. Complesso Bandistico Vanzaghellese e Orquestra Fusiò Sant Cugat di Barcellona con due formazioni giovanili, formate dall’eccezionale Scuola di Musica spagnola, insieme sabato scorso al Palazzetto dello Sport in un concerto che ha saputo conquistare proprio tutti. L’appuntamento è stato organizzato dallo stesso Complesso Bandistico Vanzaghellese con lo Skating Club Vanzaghello e con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del nostro Comune e di Anbima Lombardia (Associazione Nazionale delle Bande Musicali) per il 70° di fondazione. “Come Amministrazione Comunale abbiamo lavorato attivamente e proficuamente con la nostra Banda per ottenere il patrocinio oneroso da parte di Regione Lombardia - dicono il sindaco Arconte Gatti e l'assessore Doris Giugliano - Riteniamo da sempre che il Complesso Bandistico Vanzaghellese è un simbolo di tradizione, cultura e passione. Attraverso il loro impegno, i musicisti ci regalano emozioni uniche e valorizzano ogni celebrazione, rendendola indimenticabile. Un ringraziamento speciale a tutti i musicisti, al Direttivo con il suo Presidente e il Direttore d’Orchestra per il loro instancabile lavoro e per il contributo inestimabile che offrono al nostro paese. Grazie all’Orquestra Fusiò Sant Cugat, per le bellissime esibizioni e per il legame che si è creato con il nostro Paese. E grazie, infine, ai consiglieri di Regione Lombardia, Silvia Scurati e Luca Marrelli per la loro presenza, al Consiglio di Regione Lombardia e ad Anbima Lombardia e Anbima Provincia di Milano per il patrocinio e allo Skating Club Vanzaghello per la collaborazione”. “Un caloroso ringraziamento al Consiglio di Regione Lombardia, all’Amministrazione comunale di Vanzaghello, ad Anbima Lombardia, ad Anbima Provincia di Milano e allo Skating Club Vanzaghello per essere stati con noi – conclude il presidente del Complesso Bandistico, Franco Fassi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!