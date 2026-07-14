Serata in rosa e a tema Grease con il 'Pink Nic'

Una serata in rosa e a tema “Grease” al parco di via Roma. Sabato 18 luglio, dalle 19, la Pro Loco Vanzaghello - The Youth Club, in collaborazione con l’Associazione “Cuore di Donna”, organizza “Pink Nic” (Grease dress code).

Una serata in rosa e a tema “Grease” al parco di via Roma. Sabato 18 luglio, dalle 19, la Pro Loco Vanzaghello - The Youth Club, in collaborazione con l’associazione “Cuore di Donna”, organizza “Pink Nic” (Grease dress code), appuntamento all’insegna del buon cibo, musica, allegria e tante sorprese e un importante momento per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori femminili. Ognuno potrà portare il proprio cibo oppure ordinarlo e ritirarlo la serata stessa direttamente in ProLocanda. Per prenotazione tavoli 389 4582558 (ogni tavolo potrà essere abbellito e decorato sulla tematica dell’iconico film “Grease”, ambientato nell’America degli anni ‘50). E durante l’evento musica live e karaoke by Maurizio e giochi a sorpresa. Al termine della serata, il tavolo giudicato “più a tema” riceverà un piccolo dono in ricordo. In caso di maltempo, l’iniziativa verrà annullata.

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