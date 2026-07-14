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mercoledì 15 luglio 2026 | ore 05:34

Corso ASA (Ausiliario Socio Assistenziale)

Con Azienda Sociale il “Corso ASA: Ausiliario Socio Assistenziale”. Per un totale di 800 ore, il corso vedrà 350 ore di formazione teorica, 100 ore di esercitazione pratica e 350 ore di tirocinio.
Territorio / Salute - Corso ASA

Con Azienda Sociale il “Corso ASA: Ausiliario Socio Assistenziale”. Per un totale di 800 ore, il corso vedrà 350 ore di formazione teorica, 100 ore di esercitazione pratica e 350 ore di tirocinio, con la consegna al termine dell’attestato di qualifica ASA riconosciuto da Regione Lombardia. La frequenza è obbligatoria. Per informazioni: aziendasociale [at] aziendacastano [dot] it; 0331 877298 (dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17). Per l’accesso è previsto un colloquio volto a valutare motivazione, disponibilità e compatibilità con il percorso formativo.

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