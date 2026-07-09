Sabato 11 luglio il centro storico diventa un grande percorso di festa tra musica, sapori, spettacoli, balli e animazione. Dalle 19 fino a notte fonda vie e piazze saranno protagoniste di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cuggionese.

Una notte per vivere il paese in modo diverso, lasciandosi guidare da luci, suoni, profumi e incontri. Sabato 11 luglio torna a Cuggiono “La Notte dei Lumi”, l’iniziativa ricreativo-culturale promossa nel centro storico con musica, balli, canti, cibo e divertimento nelle vie e nelle piazze del paese. L’appuntamento prenderà il via alle 19 e, come indicato nella locandina ufficiale, accompagnerà cittadini e visitatori fino all’1.30 di notte.

Il cuore della festa sarà un vero percorso diffuso tra piazza San Giorgio, piazza Carlo Berra, piazza della Vittoria, piazza XXV Aprile, via San Rocco, via Cavour, via Gualdoni, largo Chiesa Vecchia e via Vittorio Emanuele II. Una mappa pensata per orientare il pubblico tra punti ristoro, bar, cucina, gelati, pizza, panini, kebab, dolciumi, giostre, dimostrazioni, ballo, mostra di pittura, mangiafuoco e giocolieri.

Grande protagonista sarà la musica, distribuita in più postazioni. In piazza San Giorgio spazio ai The Spaghettis con live music, mentre in piazza Carlo Berra arriverà l’energia della Iris Big Band, tra funky, blues, pop e rock. In piazza della Vittoria si ballerà con Davide & Nadia Music Duo, tra liscio e musica d’autore. In piazza XXV Aprile ci sarà invece Cristina DJ con karaoke, con dj set, intrattenimento e karaoke.

Le vie del centro offriranno altri generi e atmosfere: in via Vittorio Emanuele sono annunciati i Quinto, Quarto con rock acustico e gli House Animal con sonorità punk; in via Cavour si esibiranno Gerli & The Folk Friends, con folk e musica popolare; in via San Rocco spazio a Tidal Island, con dj set, chiringuito ed electro house mix, tra giochi, gadget fluo, cocktail e animazione. Sempre in via Vittorio Emanuele ci sarà anche Il Duo di Fiamme, con uno spettacolo di fuoco, mentre La Banda del Sogno Perduto porterà giocolieri e clown tra largo Chiesa Vecchia e via Vittorio Emanuele.

Accanto alla musica, non mancherà il gusto: attività commerciali, bar, ristoranti, pizzerie, panifici e realtà locali proporranno drink, cocktail, grigliate, panini, pizza, kebab, gelati, apericene, piatti freddi, gastronomia e specialità pensate per accompagnare la lunga serata. Un modo per valorizzare anche il tessuto commerciale del paese, che per una notte contribuirà a “illuminare” Cuggiono con proposte diffuse lungo tutto il percorso.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e l’ingresso è libero, come indicato dal Comune nella pagina dedicata all’evento. Una festa popolare, ma anche un’occasione per riscoprire il centro storico come luogo di incontro, socialità e comunità: una notte d’estate in cui Cuggiono si accende e si racconta attraverso la partecipazione di commercianti, artisti, associazioni e cittadini.

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