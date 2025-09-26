Spagna - Vanzaghello: che musica!

Spagna – Vanzaghello: musica che conquista ed emoziona. Complesso Bandistico Vanzaghellese e Orquestra Fusiò Sant Cugat di Barcellona con due formazioni giovanili, formate dall’eccezionale Scuola di Musica spagnola, insieme al Palazzetto dello Sport in un concerto che ha saputo conquistare proprio tutti.

Spagna – Vanzaghello: musica che conquista ed emoziona. Complesso Bandistico Vanzaghellese e Orquestra Fusiò Sant Cugat di Barcellona con due formazioni giovanili, formate dall’eccezionale Scuola di Musica spagnola, insieme al Palazzetto dello Sport in un concerto che ha saputo conquistare proprio tutti. L’appuntamento è stato organizzato dallo stesso Complesso Bandistico Vanzaghellese con lo Skating Club Vanzaghello e con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del nostro Comune e di Anbima Lombardia (Associazione Nazionale delle Bande Musicali) per il 70° di fondazione.

