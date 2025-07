Il Complesso Bandistico a Genova

Musica che emoziona e conquista. Sono arrivate da diverse parti d’Italia e del mondo (tra cui ad esempio Danimarca, Svizzera e Stati Uniti d’America) e anche da Vanzaghello. Il Complesso Bandistico Vanzaghellese protagonista alla 10^ edizione dell’International Music Festival di Genova, organizzato dalla Filarmonica Sestrese. Sedici bande che si sono ritrovate per vivere un appuntamento davvero unico e speciale, con il Complesso Bandistico Vanzaghellese che ha partecipato con tutti gli altri gruppi alla grande sfilata nel centro della città e si è esibito in concerto nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!