Turbigo si prepara per la 16^ edizione di 'turbiGusto'

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate turbighese: sabato 11 luglio 2026 l’area dell’Allea Comunale ospiterà la 16ª edizione di “TurbiGusto”.

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate turbighese: sabato 11 luglio 2026 l’area dell’Allea Comunale ospiterà la 16ª edizione di “TurbiGusto”, la manifestazione gastronomica organizzata dal Comune di Turbigo con la collaborazione dei commercianti locali, degli Amis da Turbigh e della Pro Loco Turbigo.

A partire dalle ore 18.00 prenderà il via una serata dedicata ai sapori e alla convivialità, con gli stand gastronomici allestiti dai commercianti turbighesi. Il piatto principale dell’edizione 2026 sarà il panino con la porchetta, protagonista di una proposta pensata per unire gusto, tradizione e voglia di stare insieme.

La serata proseguirà dalle 20.30 con la musica degli Echo the Group, seguita dal DJ set con Alwaysinparty e animazione, per una festa aperta a tutte le età.

Grande attenzione anche ai più piccoli: in piazza Madonna della Luna sarà presente un gonfiabile gigante di oltre 20 metri. Il ricavato dei biglietti di accesso al gonfiabile sarà interamente devoluto alla Croce Azzurra Turbighese, sostenendo così una realtà fondamentale per il territorio e per la comunità.

“TurbiGusto rappresenta un appuntamento che negli anni è diventato un momento di incontro molto sentito dai cittadini – dichiara il Sindaco Fabrizio Allevi – È bello vedere come questa manifestazione riesca a coinvolgere associazioni, commercianti e volontari, creando una serata di festa per tutta la comunità. Quest’anno aggiungiamo anche un importante valore solidale, destinando il ricavato del gonfiabile alla Croce Azzurra Turbighese, che ogni giorno svolge un servizio prezioso per il nostro territorio”.

“L’obiettivo di TurbiGusto è quello di offrire ai turbighesi e ai visitatori una serata di qualità, capace di valorizzare le realtà locali e creare aggregazione – commenta l’Assessore al Tempo Libero Andrea Azzolin – Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando alla realizzazione dell’evento: dai commercianti alle associazioni, fino ai volontari. Sarà una bella occasione per vivere Turbigo insieme, tra buon cibo, musica e solidarietà”.

Per partecipare alla serata è possibile effettuare la prenotazione attraverso i canali ufficiali della manifestazione, indicando il nome e il numero dei partecipanti. La prenotazione sarà considerata valida fino alle ore 20.00.

Un appuntamento quindi all’insegna della festa, della comunità e della solidarietà, per vivere insieme una delle serate più attese dell’estate turbighese.

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