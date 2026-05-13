La Primavera Arconatese si apre con la cultura: a Palazzo Taverna la presentazione de “Il mormorio del mare” di Valerio Villoresi.

Il primo weekend del ricco programma di eventi della “Primavera Arconatese” si è aperto nel segno della cultura, della memoria e della valorizzazione del territorio.

Venerdì sera, 8 maggio, nella cornice di Palazzo Taverna, si è svolta la presentazione del libro “Il mormorio del mare” di Valerio Villoresi, un giallo storico che ruota attorno alla figura di Eugenio Villoresi, l’ingegnere che ebbe l’ardire di immaginare e progettare un’opera straordinaria: il Canale Villoresi.

Un evento organizzato dall’assessore alla Cultura Fabio Gamba in collaborazione con la Commissione Cultura che ha ottenuto il patrocinio di Fondazione per leggere e del Polo Culturale del Castanese.

L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per riscoprire una pagina importante della storia locale e lombarda, attraverso il racconto di un’opera che ha segnato profondamente il territorio. A rendere la serata ancora più significativa è stata la mostra dedicata alla complessa storia della nascita del Canale, che ha accompagnato il pubblico in un percorso di approfondimento tra memoria, ingegno e identità con la sapiente guida di Erminio Saita, curatore della mostra e presidente dell’associazione “Umana Avventura”.

«L’evento è nato dall’idea di una nostra concittadina, grazie alla quale sono venuto a conoscenza di questo interessante romanzo storico – dichiara il vicesindaco Fabio Gamba – La figura di Eugenio Villoresi e la storia del Canale rappresentano un patrimonio importante per il nostro territorio, che merita di essere conosciuto, raccontato e valorizzato. Ringrazio di cuore l’autore Valerio Villoresi per aver regalato ad Arconate una serata speciale, capace di unire cultura e storia».

L’Amministrazione comunale ringrazia Roberta Turconi e Paolo Provasi per il contributo artistico offerto alla serata, la Commissione Cultura e tutti i cittadini presenti per l’interesse e la partecipazione dimostrati.

La Primavera Arconatese prosegue con i prossimi appuntamenti in programma, confermandosi come un’occasione di incontro e scoperta per tutta la comunità.

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