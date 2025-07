Turbigo si prepara alla 15ª edizione di “turbiGusto”

La manifestazione gastronomica giunta quest’anno alla sua 15ª edizione, sabato 12 luglio animerà l’Allea Comunale con sapori, musica e intrattenimento per tutte le età.

Tutto pronto per l’attesissimo appuntamento con “turbiGusto”, la manifestazione gastronomica giunta quest’anno alla sua 15ª edizione, che sabato 12 luglio animerà l’Allea Comunale con sapori, musica e intrattenimento per tutte le età. Organizzato dal Comune di Turbigo in collaborazione con i commercianti locali, l’evento avrà come piatto protagonista una deliziosa paella, accompagnata da numerosi stand gastronomici pronti a soddisfare ogni palato. Un’occasione unica per vivere una serata estiva all’insegna del buon cibo e della convivialità. La serata inizierà alle 19:00 con un DJ set di DJ Ricky, per poi entrare nel vivo alle 21:30 con il concerto live della URLO Band. A seguire, il divertimento continuerà con DJ G. Colombo, che porterà animazione e musica fino a tarda notte. Non mancheranno nemmeno gli spazi dedicati ai più piccoli: in Via Stazione saranno allestiti giochi per bambini, per una festa davvero a misura di famiglia. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 13 luglio. Una serata da non perdere, dove tradizione, musica e sapori si incontrano per celebrare lo spirito di comunità di Turbigo.

