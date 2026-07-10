Rebecca e Chiara campionesse d'Italia

Doppio titolo nazionale per le atlete della B.fly Project di Dairago. Il trionfo ai Campionati Nazionali CSEN di Danza Aerea a Cervia.

Dal titolo regionale lombardo al tetto d'Italia. Dopo aver vinto il Campionato Regionale Lombardia 2026 di Aerial e Pole Dance, conquistando anche il premio di Best Performance Assoluta, Rebecca Grimi, 13 anni, di Busto Garolfo, e Chiara Sola, 16 anni, di Busto Arsizio hanno trionfato ai Campionati Nazionali CSEN di Cervia di giugno, aggiudicandosi il titolo Under 18 Intermedio sia nel Duo Cerchio Aereo sia nel Duo Tessuti Aerei. Un doppio successo per le atlete della B.fly Project di Dairago, guidate dalla coach Barbara Violini, che le ha consacrate tra le migliori giovani interpreti della disciplina a livello nazionale.

La danza aerea è una disciplina che fonde danza, ginnastica e arte performativa, trasformando tessuti e cerchi sospesi in autentici strumenti di espressione. Richiede forza, tecnica, coordinazione e sensibilità artistica, regalando al pubblico esibizioni capaci di emozionare e raccontare storie attraverso il movimento.

Durante la competizione, le due giovani atlete hanno dimostrato grande preparazione tecnica, affiatamento e capacità interpretativa. Nei tessuti aerei hanno impressionato per forza, controllo ed eleganza, mentre nel cerchio aereo hanno saputo coniugare precisione e armonia, conquistando l'apprezzamento della giuria.

Il doppio successo rappresenta così il coronamento di un percorso iniziato sette anni fa. Allenamento dopo allenamento, Rebecca e Chiara sono cresciute all'interno della B.fly Project, sviluppando le qualità che oggi le hanno portate sul gradino più alto del podio nazionale.

Un risultato che premia non solo il talento delle due atlete, ma anche la costanza, la determinazione e la passione dimostrate in questi anni di attività sportiva, rendendole motivo di orgoglio per la B.fly Project e per l'intero territorio.

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