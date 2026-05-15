'Giornata dell'Europa' all'istituto 'Torno'

Un’Aula Magna gremita di studenti, curiosità, testimonianze ed esperienze internazionali: così l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Torno’ di Castano Primo ha celebrato la ‘Giornata dell'Europa’.

Un’Aula Magna gremita di studenti, curiosità, testimonianze ed esperienze internazionali: così l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Torno’ di Castano Primo ha celebrato la ‘Giornata dell'Europa’, trasformando la scuola in un vero spazio di incontro tra culture, opportunità e idee per il futuro. Ad accogliere studenti e ospiti, sugli schermi all’ingresso dell’Istituto, è stato proiettato un cortometraggio dedicato all’Europa, realizzato da un gruppo di studenti del ‘Torno’ in collaborazione con i coetanei del ‘Lycée Viollet Le Duc’, Francia. Un progetto internazionale che ha raccontato, attraverso immagini e riflessioni, il valore dell’amicizia tra popoli, dello scambio culturale e del sentirsi cittadini europei. L’evento si è aperto con i saluti del dirigente scolastico Emanuele Marcora, seguiti dall’intervento dell’Ambasciatrice Erasmus+ Scuole per la Lombardia, professoressa M. Giovanna Colombo, la quale ha sottolineato l’importanza dei festeggiamenti della giornata dell’Europa di quest’anno: quarant’anni fa avvenivano infatti le prime celebrazioni ufficiali e il primo utilizzo pubblico della bandiera e dell’inno europei. Protagonisti assoluti della giornata sono stati gli studenti, che hanno partecipato con entusiasmo a quiz interattivi e momenti di confronto dedicati alla cittadinanza europea. Tra domande, curiosità e approfondimenti, i ragazzi hanno scoperto le tante possibilità a loro offerte dall’UE: dal programma DiscoverEU, che permette di viaggiare gratuitamente attraverso il continente, ai portali europei dedicati al lavoro, alla formazione e al volontariato internazionale. Grande interesse ha suscitato anche la presenza, per la prima volta al “Torno”, di Erasmus Student Network, la più grande rete di studenti volontari impegnata nella promozione della mobilità internazionale e dell’integrazione culturale, attiva in oltre 1000 università europee. Il responsabile nazionale, dott. Alessandro Renna, ha raccontato agli studenti le opportunità offerte dal programma Erasmus+, mostrando come un’esperienza di studio all’estero possa diventare un’occasione unica di crescita personale e professionale. Particolarmente emozionanti le testimonianze di Matilde, studentessa colombiana dell’Università Statale di Milano, e di Giacomo, neolaureato italiano che ha studiato a Trondheim: due storie diverse ma unite dallo stesso messaggio: quello di un’Europa che crea legami, apre orizzonti e fa sentire i giovani cittadini del mondo. A porgere il saluto dell’Amministrazione comunale è stata la consigliera comunale Corinna Casara, ex studentessa del “Torno”, che ha condiviso il ricordo della sua esperienza di studio all’estero, descrivendola come un periodo indimenticabile di crescita, amicizie e scoperta di nuove culture. La mattinata si è conclusa tra applausi, sorrisi e nuove consapevolezze: la celebrazione della Giornata dell’Europa non è stata soltanto un evento scolastico, ma un’occasione concreta per avvicinare i giovani ai valori dell’Europa, della cooperazione e della cittadinanza internazionale.

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