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venerdì 26 giugno 2026 | ore 23:10

Viaggio nella musica italiana con 'La Cittadina'

Un viaggio nella storia della musica italiana, con alcuni dei più grandi successi del Festival di Sanremo e degli anni ‘40 , ‘50, ‘60, fino ad arrivare ad Ornella Vanoni, gli 883 e Ultimo, per una serata che ha regalato emozioni davvero uniche e speciali.
Turbigo / Eventi - Concerto d'Estate de 'La Cittadina'

Un viaggio nella storia della musica italiana, con alcuni dei più grandi successi del Festival di Sanremo e degli anni ‘40 , ‘50, ‘60, fino ad arrivare ad Ornella Vanoni, gli 883 e Ultimo, per una serata che ha regalato emozioni davvero uniche e speciali. E allora “Musica maestro...”, perché nella storica location di Palazzo De Cristoforis – Villa Gray è andato in scena il Concerto d’Estate del Corpo Bandistico “La Cittadina” di Turbigo, diretto dal Maestro Alessandro Tanzini. Un appuntamento che ha conquistato tutti e che ha visto anche l'interpretazione di “Nel blu, dipinto di blu” della Soprano Clelia Croce.

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