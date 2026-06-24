Viaggio nella musica italiana con 'La Cittadina'

Un viaggio nella storia della musica italiana, con alcuni dei più grandi successi del Festival di Sanremo e degli anni ‘40 , ‘50, ‘60, fino ad arrivare ad Ornella Vanoni, gli 883 e Ultimo, per una serata che ha regalato emozioni davvero uniche e speciali.

Un viaggio nella storia della musica italiana, con alcuni dei più grandi successi del Festival di Sanremo e degli anni ‘40 , ‘50, ‘60, fino ad arrivare ad Ornella Vanoni, gli 883 e Ultimo, per una serata che ha regalato emozioni davvero uniche e speciali. E allora “Musica maestro...”, perché nella storica location di Palazzo De Cristoforis – Villa Gray è andato in scena il Concerto d’Estate del Corpo Bandistico “La Cittadina” di Turbigo, diretto dal Maestro Alessandro Tanzini. Un appuntamento che ha conquistato tutti e che ha visto anche l'interpretazione di “Nel blu, dipinto di blu” della Soprano Clelia Croce.

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