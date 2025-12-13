meteo-top

Concerto di Natale de 'La Cittadina'

La magia del Natale in musica. Perché le festività natalizie a Turbigo vogliono dire anche concerto del Corpo Bandistico “La Cittadina”.
Turbigo - Concerto Natale

La magia del Natale in musica. Perché le festività natalizie a Turbigo vogliono dire anche concerto del Corpo Bandistico “La Cittadina”, diretto dal maestro Alessandro Tanzini. Appuntamento domenica 14 Dicembre alle 20.45 all’Auditorium di via Trieste.

