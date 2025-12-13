Milano / Malpensa
Concerto di Natale de 'La Cittadina'
La magia del Natale in musica. Perché le festività natalizie a Turbigo vogliono dire anche concerto del Corpo Bandistico “La Cittadina”, diretto dal maestro Alessandro Tanzini. Appuntamento domenica 14 Dicembre alle 20.45 all’Auditorium di via Trieste.
