Concerto di Natale de 'La Cittadina'

La musica che conquista e fa del bene. Nuovo album per i “Loreley”, storica band del Castanese. E l’altra sera, allora, una serata di festa all’auditorium “Paccagnini” per presentarlo ufficialmente. Ancora una volta, poi, i “Loreley” sono stati a fianco della cooperativa sociale “Fiore che Ride”, che si occupa ormai da alcuni, con un progetto di inclusione, della gestione proprio dell’auditorium.