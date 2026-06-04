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venerdì 05 giugno 2026 | ore 17:40

Festa di fine anno scolastico in piazza Mercato a Castano

Festa di fine anno scolastico. Pronti a vivere una serta insieme, tra musica, cibo e tanto divertimento. Appuntamento sabato 6 giugno in piazza Ardizzone a Castano, organizzata da 'Alba Racing'.
Castano / Eventi - Festa di fine anno scolastico

Festa di fine anno scolastico. Pronti a vivere una serta insieme, tra musica, cibo e tanto divertimento. Appuntamento sabato 6 giugno in piazza Ardizzone a Castano, organizzata da 'Alba Racing'. Dalle 19 'Zerofollia' (tributo a Renato Zero) e a seguire 'Sensazione Vasco' (tributo a Vasco Rossi). E poi panini, patatine fritte e bevande. Info prenotazioni 342/6245627.

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