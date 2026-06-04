Milano / Malpensa
Festa di fine anno scolastico in piazza Mercato a Castano
- 04/06/2026 - 19:18
- Castano Primo
- Eventi
- Musica
- Scuola
Festa di fine anno scolastico. Pronti a vivere una serta insieme, tra musica, cibo e tanto divertimento. Appuntamento sabato 6 giugno in piazza Ardizzone a Castano, organizzata da 'Alba Racing'. Dalle 19 'Zerofollia' (tributo a Renato Zero) e a seguire 'Sensazione Vasco' (tributo a Vasco Rossi). E poi panini, patatine fritte e bevande. Info prenotazioni 342/6245627.
Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!
Invia nuovo commento