'WalkZone Castano Primo'

Una camminata arricchita da esercizi di fitness dinamico, lungo percorsi caratterizzati da bellezze naturali, artistiche e culturali. “WalkZone Castano Primo”: appuntamento domenica 14 settembre.
Castano / Eventi - Locandina 'WalkZone'

Camminare non è mai stato tanto divertente e allenante. Una camminata arricchita da esercizi di fitness dinamico, lungo percorsi caratterizzati da bellezze naturali, artistiche e culturali. “WalkZone Castano Primo”: appuntamento domenica 14 settembre. Alle 9.30 check-in all’ingresso del Centro Sportivo “Annibale Sacchi” (si raccomando la massima puntualità per la consegna delle cuffie). Partenza alle 10 e arrivo al punto di partenza alle 11.15 circa. Percorso previsto di circa 4/5 chilometri per la durata dell’allenamento di circa 75 minuti.

