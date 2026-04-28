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giovedì 30 aprile 2026 | ore 14:19

'Festa della birra' in tensostruttura a Castano

Pronti a vivere tre giorni di musica, divertimento, ottimo cibo e animazione. L'appuntamento, o megli gli appuntamenti sono in tensostruttura a Castano Primo (via Mantegna).
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Pronti a vivere tre giorni di musica, divertimento, ottimo cibo e animazione. L'appuntamento, o megli gli appuntamenti sono in tensostruttura a Castano Primo (via Mantegna). Si comincia giovedì 30 aprile con 'Lost in Music' (serata dedicata alla Dance degli anni ’70 e ’80, senza dimenticare i grandi successi Pop e Rock che hanno segnato un’epoca), quindi venerdì 1 maggio sarà la volta del tributo ai Rolling Stones e a seguire 'Neuro MGM Rock Nautilus' (in console ci sarà Dj Morris Musolino, pronto a far rivivere l’atmosfera dell’iconico locale che ha fatto la storia della musica nel territorio e Dj Marco Pavan e Giovanni Rifici); infine, sabato 2 maggio i tributi a due band monumentali: i Doors e i The Cult. Per riservare iil tavolo, contattare il 342/6245627.

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