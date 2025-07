'Diploma Day' per il 'Torno'

'Tocco’ rigorosamente in testa e poi come vuole la tradizione lanciato in aria… e la festa ha potuto cominciare. Protagonisti gli studenti e le studentesse dell’Istituto Superiore Torno.

'Tocco’ rigorosamente in testa e poi come vuole la tradizione lanciato in aria… e la festa ha potuto cominciare. Protagonisti gli studenti e le studentesse dell’Istituto Superiore Torno che l’altro giorno si sono dati appuntamento in Tensostruttura per il ‘Diploma Day’, tutto completamente organizzato dal Comitato Genitori ‘Torno a Scuola’. “Complimenti e congratulazioni ai ragazzi e alle ragazze per questo bellissimo e ulteriore momento per vivere e farlo assieme alla scuola – commentano l’assessore Maurizio Del Curto e la consigliera comunale Corinna Casara – Un altro passo importante nel vostro percorso scolastico e di crescita personale. Un altro traguardo raggiunto con impegno, dedizione e attenzione. Continuate a mettere tanta passione in tutto ciò che andrete a fare, perché nel vostro futuro, ne siamo sicuri, ci sono tanti altri risultati che vi attendono”.

