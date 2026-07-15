Italia nella morsa del caldo

Temperature roventi da Nord a Sud, con massime diffuse tra 36 e 39 gradi anche in Pianura Padana. Sardegna e Sicilia restano le aree più calde, mentre al Settentrione cresce il rischio di forti temporali.

L’Italia entra nelle giornate più difficili della nuova ondata di calore. Oggi, mercoledì 15 luglio, le temperature raggiungeranno valori molto elevati su gran parte della Penisola, senza risparmiare neppure il Nord: in Pianura Padana sono previste massime diffuse tra 36 e 39 gradi, con caldo intenso e afa soprattutto nelle aree urbane. Milano potrebbe raggiungere i 36 gradi, mentre Firenze si avvicinerà ai 39 e Roma ai 38.

La situazione più estrema è attesa ancora una volta nelle due Isole maggiori. Nelle zone interne della Sardegna i termometri potranno raggiungere o superare i 44 gradi, dopo i valori eccezionali già registrati nelle ultime ore. Nell’entroterra siciliano sono invece possibili punte comprese tra 40 e 43 gradi. Temperature simili, prossime ai 40, interesseranno anche alcune zone interne del Centro e del Sud, in particolare Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e aree lontane dalle coste.

Il caldo non impedirà però lo sviluppo di fenomeni violenti al Settentrione. Dal pomeriggio sono attesi temporali anche di forte intensità su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e frequente attività elettrica. La Protezione Civile ha indicato un’allerta gialla per rischio temporali sul Veneto e su gran parte dell’Emilia-Romagna, mentre rovesci intensi potranno coinvolgere anche la Lombardia e la Pianura Padana.

Sul fronte sanitario sono sette le città oggi indicate con il bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Il livello massimo di allerta segnala condizioni che possono avere conseguenze non soltanto sulle persone anziane, sui bambini e sui soggetti fragili, ma sull’intera popolazione.

E il peggio potrebbe non essere ancora passato: il culmine dell’ondata di calore è atteso tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, quando in Sardegna saranno possibili valori vicini ai 45 gradi e aumenterà ulteriormente il numero delle città da bollino rosso

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