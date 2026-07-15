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venerdì 17 luglio 2026 | ore 07:53

Il Parco del Ticino ancora in prima linea contro gli incendi boschivi

Partita la seconda squadra di volontari impegnata nel Lazio nell’ambito del Gemellaggio Antincendio Boschivo 2026. Per una settimana opererà con base a Fondi, in provincia di Latina.
Ambiente - Gemellaggio anti incendio Parco del Ticino - Lazio

Prosegue l’impegno del Corpo Volontari del Parco Lombardo della Valle del Ticino nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Dopo il lavoro svolto dal primo contingente, è partita la seconda squadra destinata al Lazio nell’ambito del Gemellaggio Antincendio Boschivo 2026, progetto nazionale coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile.

I volontari opereranno per una settimana con base a Fondi, in provincia di Latina, insieme alle squadre provenienti da Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Un’attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando il caldo, la siccità e il vento possono aumentare sensibilmente il rischio di incendi e rendere necessario un presidio costante del territorio.

A rappresentare il Parco del Ticino saranno Stefano Ferrando, Pietro Randazzo, Paolo Vanoni, Francesco Falzi, Corrado Spagnolo, Sergio Monticelli, Massimo Chiozzi e Michele Apruzzese, pronti a mettere a disposizione esperienza, competenza e spirito di servizio.

A loro è arrivato il ringraziamento del presidente del Parco Ismaele Rognoni, dell’Ente e dell’intera comunità del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Una missione che conferma ancora una volta il valore del volontariato di Protezione Civile e la capacità del Corpo Volontari del Parco di intervenire anche oltre i confini regionali, contribuendo alla tutela del patrimonio boschivo e alla sicurezza delle persone.

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