2 Giugno, Robecchetto celebra gli 80 anni della Repubblica

Una giornata condivisa con Castano Primo e Turbigo per rendere omaggio alla storia italiana e rafforzare il senso di comunità del Castanese.

Un pomeriggio dal grande significato civile, storico e comunitario. Robecchetto con Induno ha celebrato il 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana, in occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica, con un momento condiviso insieme ai Comuni di Castano Primo e Turbigo.

Alle celebrazioni hanno preso parte anche il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti e l’assessore Doris Giugliano, presenti per rendere omaggio a una ricorrenza che continua a rappresentare uno dei passaggi fondamentali della storia del nostro Paese.

Un appuntamento semplice ma intenso, vissuto nel segno del rispetto, della memoria e dell’appartenenza. Il 2 Giugno, infatti, non è soltanto una data da ricordare, ma un’occasione per rinnovare quei valori di libertà, democrazia, partecipazione e responsabilità che sono alla base della vita della Repubblica e delle comunità locali.

A Robecchetto, il pomeriggio è stato anche un momento per sentirsi parte di una realtà più ampia: quella del Castanese, territorio fatto di paesi vicini, amministrazioni, associazioni, cittadini e giovani che, insieme, custodiscono e trasmettono il valore della partecipazione.

Particolarmente significativa la presenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vanzaghello, testimonianza concreta di un’educazione civica che parte dalle nuove generazioni, così come quella dei Carabinieri in congedo, sempre vicini ai momenti istituzionali e alla vita delle comunità.

Un 2 Giugno, dunque, per rendere onore alla Repubblica, ma anche per riscoprire il senso dello stare insieme. Perché celebrare la storia significa anche guardare al futuro con consapevolezza, responsabilità e spirito di comunità.

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