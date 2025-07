Torna quest’anno con una veste rinnovata la Fiera Estiva della Festa delle Sante Reliquie, che animerà Piazza Ardizzone nella serata di domenica 13 luglio, dalle ore 18.00 alle 23.30.

Un appuntamento che affonda le radici nella storia castanese torna quest’anno con una veste rinnovata: si tratta della Fiera Estiva della Festa delle Sante Reliquie, che animerà Piazza Ardizzone nella serata di domenica 13 luglio, dalle ore 18.00 alle 23.30. Dal lontano 1875, la Festa delle Sante Reliquie rappresenta un momento di grande valore per la comunità locale. Quest’anno, però, l’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare la formula, puntando su una proposta più moderna e coinvolgente, capace di unire tradizione e attualità. La fiera proporrà un ricco mercatino vintage curato da Ergosfera APS, oltre a stand delle associazioni locali e intrattenimento musicale, per una serata all’insegna del divertimento e della riscoperta del territorio. L’invito è aperto a tutti i cittadini e ai visitatori dei comuni limitrofi, per vivere insieme un evento che da secoli scandisce l’estate di Castano Primo, quest’anno più viva e colorata che mai.

