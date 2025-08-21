Tutto pronto per l'Arconate Beer Festival

Dal 28 al 30 agosto Piazza della Libertà ospiterà l’Arconate Beer Festival, organizzato dal Comune di Arconate in collaborazione con i commercianti arconatesi.

Arconate si prepara a vivere tre giorni all’insegna della musica, del buon cibo e della convivialità. Dal 28 al 30 agosto, infatti, Piazza della Libertà ospiterà l’Arconate Beer Festival, organizzato dal Comune di Arconate in collaborazione con i commercianti arconatesi. L’appuntamento è fissato a partire dalle 19:30 e promette di trasformare il cuore del paese in un grande palcoscenico di festa.Tre giorni di concerti per tutti i gusti: giovedì 28 agosto ad aprire l’evento sarà la tribute band Fuori Tempo Max, dedicata a Max Pezzali e agli 883, per una serata di grandi successi italiani da cantare a squarciagola. Venerdì 29 agosto: spazio all’energia del rock con i Nova Blue, gruppo alternative rock che porterà sonorità più internazionali. Sabato 30 agosto, gran finale con gli Echo De Group, con uno spettacolo all’insegna del motto “Si canta e si balla”, per far scatenare il pubblico fino a tarda notte. Accanto alla musica, non mancheranno stand gastronomici curati dai locali e dalle attività arconatesi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!