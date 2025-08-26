Centro Ricreativo: serata karaoke

Pronti ad essere protagonisti e divertirvi con le vostre abilità canore. Sabato 30 agosto alle 20.45 appuntamento al Centro Ricreativo De Cristoforis – Gray con il karaoke con il gruppo “Every Night” (tra gli eventi dell’Estate Insieme 2025 di Turbigo).

