Tempo di 'Fiere di Primavera'

Dalle passeggiate gastronomiche alla scoperta dei prodotti genuini del territorio... in molti comuni ci si prepara a vivere le 'Fiere di Primavera'.

Nei Comuni del Sud Ovest Milanese è tempo delle tradizionali fiere di primavera con tanti eventi collaterali per il tempo libero: dalle passeggiate gastronomiche alla scoperta dei prodotti genuini del territorio alle visite gratuite al Museo Agricolo.

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di marzo nei Comuni di Albairate, Bernate Ticino, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Cusago e Ozzero.

Ad Albairate, domenica 27 aprile 2025, sarà possibile, per iniziativa dell’associazione “Amici del Museo Agricolo”, partecipare alle visite gratuite al Museo Agricolo “Angelo Masperi” e all’orto botanico di Corte Salcano, in via Cesare Battisti. Per informazioni e prenotazioni: info [at] ilmuseoagricolo [dot] it.

A Bernate Ticino, mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 21.15, nelle Sale Nobili della Canonica (via Vittorio Emanuele, 18), in programma l’evento su salute e dintorni “Nei primi mille giorni scriviamo il futuro di un bambino”. Interverrà come relatore il dott. Stefano Fiocchi, direttore di U.O. di Pediatria e di Patologia Neonatale Ospedale “Giuseppe Fornaroli” di Magenta. Martedì 29 aprile alle ore 21.00, nella sala consiliare del municipio, incontro con Marcello Mazzoleni, imprenditore e docente con oltre 30 anni di esperienza in campo meteo e fondatore di MeteoSincero.

A Castano Primo, domenica 06 aprile 2025, nel parco Sciaredo, si terrà la “Fiera Primaverile” con prodotti tipici enogastronomici, della cultura, dell’artigianato locale e del settore agricolo e attrazioni per bambini.

A Corbetta, domenica 06 aprile 2025, con ritrovo dei volontari alle ore 8.30 nel cortile del municipio, si svolgerà la “Giornata del Verde Pulito”. È necessario iscriversi entro il prossimo 3 aprile, scrivendo a servizio [dot] ecologia [at] comune [dot] corbetta [dot] mi [dot] it. Da giovedì 24 a domenica 27 aprile in programma la 463ª “Festa del Perdono”, con appuntamenti di carattere religioso, bancarelle per le vie del centro cittadino, sia giovedì sia domenica e il sabato sera uno spettacolo e, per la gioia dei più piccoli, non mancherà il Luna park in piazza delle Giostre.

A Cuggiono, domenica 06 aprile 2025, si svolgerà la 28ª “Fiera di primavera” con mostra mercato di bancarelle per le vie del centro del paese e attività ludico culturali nel complesso di Villa Annoni, in collaborazione con le associazioni locali.

A Cusago, domenica 06 aprile 2025, in programma Cusago Crea, il “Festival dell’handmade - Un mondo di creatività a portata di mano”, con oltre 75 professionisti dell’handmade, laboratori creativi, spettacoli e tanto altro ancora. Da mettere in agenda i seguenti appuntamenti presso il Castello di Cusago: dalle ore 15.30 e alle 17.00 il Mago Luca in Corte Madonnina; alle 14.30 laboratorio; alle 16.00 gioco dell’oca vivente; visita guidata gratuita al castello. Sabato 12 e domenica 13 aprile, in piazza Castello e vie limitrofe, ci sarà il consueto appuntamento “Cusago in fiore” esposizione e vendita di fiori e piante, con stand di artigianato.

A Ozzero, domenica 06 aprile, con ritrovo alle ore 8.30 presso il Parco Cereda di via 1° Maggio, si potrà partecipare all’evento “Camminando Mangiando”, una passeggiata tra paese e cascine alla scoperta dei prodotti gastronomici del territorio. è organizzato in collaborazione con la Proloco di Ozzero. Il costo è di 20 euro (acqua inclusa) a persona (bambini fino ai 10 anni 12 euro). La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info [at] proloco-ozzero [dot] it.

