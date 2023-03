Marzo tra fiere ed eventi culturali

La primavera è alle porte e nel Sud Ovest Milanese iniziano a organizzarsi fiere e feste che coinvolgono migliaia di persone.

La primavera è alle porte e nel Sud Ovest Milanese iniziano a organizzarsi fiere e feste che coinvolgono migliaia di persone. Nel mese di marzo ci sono in programma tanti appuntamenti per il tempo libero, in particolare manifestazioni che appartengono alla tradizione religiosa e popolare, nonché eventi per celebrare “La Giornata Internazionale della Donna” e altri di alta valenza culturale per scoprire la storia del territorio.

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nei Comuni di Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Corbetta, Cuggiono e Turbigo.

A Bernate Ticino, sabato 11 marzo, per celebrare la “Giornata Internazionale della Donna”, presso la palestra comunale, per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura e Tradizioni, dalle 19 si terrà un evento che comprende apericena e a seguire lo spettacolo comico teatrale “Una donna che sa aspettare” di Katia Morales. L’ingresso è riservato gratuitamente alle sole donne residenti. È necessario iscriversi entro il prossimo 7 marzo contattando gli uffici comunali.

A Boffalora sopra Ticino, domenica 26 marzo, si svolgerà la “Festa della Madonna dell’Acqua Nera & Mercatini”. È un momento di festa della tradizione popolare molto sentito da grandi e piccini che ricorda una rovinosa alluvione ottocentesca durante la quale le acque del Ticino strariparono arrivando fino al Santuario della Madonna dell’Acqua nera, dove ancora oggi è segnato il livello di acqua raggiunto. La Madonna intervenne e rimasero delle caratteristiche pozze di acqua nera. Non mancheranno le bancarelle ed eventi per tutti.

A Corbetta, domenica 5 marzo, dalle 8.30 alle 19, presso la sala polifunzionale “Aldo Salvi”, in piazza I Maggio, si terrà la “Giornata del Benessere” con lezioni di yoga e pilates con accesso gratuito previa prenotazione e saranno presenti anche espositori olistici. È organizzata dall’Amministrazione comunale (informazioni https://comune.corbetta.mi.it). Mercoledì 8 marzo alle ore 20.00, in occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, in programma “Cena in compagnia” presso il Salone Beato Paolo VI in via Verdi. È necessario prenotare. Giovedì 16 marzo, con ritrovo alle ore 20.30 nel cortile del Palazzo municipale, si potrà partecipare ad una passeggiata serale gratuita. Si tratta di un percorso alla scoperta di luoghi e scorsi insoliti della Corbetta religiosa con Marcello Mazzoleni, nell’ambito dell’iniziativa “Turisti nel nostro territorio” del Centro Didattico Milanta ETS di Magenta. Sabato 25 marzo alle ore 15.30 inaugurazione della mostra doppia esposizione di Andrea Giovanni Gavazzi (Sala delle Colonne) - Delletuefiammeavide (Torre Medievale) con orari di apertura fino a 2 aprile: sabato e domenica dalle ore 15.00 alle 19.00, a cura dell’Associazione OPS! Original People Singing.

A Cuggiono, domenica 26 marzo, appuntamento con la tradizionale “Fiera di Primavera”, nelle vie del centro storico e nel complesso di Villa Annoni.

A Turbigo, da martedì 7 marzo, nell’ambito dei “Corsi nel Cassetto” della Fondazione per Leggere, nella biblioteca comunale sarà avviato un corso a pagamento che riguarda “L’arte dell’origami”, a cura della dottoressa Daniela Mazzeo. Venerdì 10 marzo alle 21, presso Palazzo De De Cristoforis-Gray, in via Roma 39, si terrà l’incontro pubblico di alta valenza culturale e ad ingresso libero “La spada di Turbigo. Storia, restauro e valorizzazione di un importante reperto archeologico ritrovato nel fiume Ticino”. Dopo i saluti del sindaco Fabrizio Allevi, interverranno esperti e docenti universitari. Domenica 12 marzo alle 14.30, con ritrovo presso Palazzo De Cristoforis-Gray, si potrà partecipare all’evento “Gli abitanti del fiume. Escursione ai Tre Salti di Turbigo”. Si tratta di una escursione naturalistica e culturale di tre ore adatta a tutti, il cui tema verterà sul fiume Ticino e le diverse culture che si sono sviluppate e alternate nel corso della storia nel territorio del Parco del Ticino. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Domenica 19 marzo alle ore 14.30, sempre presso Palazzo De Cristoforis-Gray e Parco Villa Gray, si terrà un “Laboratorio di archeologia sperimentale per bambini e famiglie”. È un’iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria, della durata di circa 2 ore, adatta ai bambini a partire dai 6 anni, con famiglie. prenotazione obbligatoria. Per informazioni contattare la biblioteca comunale.

La società Consorzio dei Navigli, dal 24 al 26 marzo, parteciperà all’edizione 2023 di “Fa la cosa giusta”, insieme al Comune di Abbiategrasso e ai comuni dei Castelli dell’antico Ducato di Milano nello stand “Abbiatense Magentino tra Navigli e Ticino”. Si tratta della Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Navigli S.p.A., settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo [at] consorzionavigli [dot] it.

