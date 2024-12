Diociottenni e Costituzione

Domenica 22 dicembre, il sindaco di Bernate Ticino ha consegnato la Costituzione Italiana ai diciottenni. Durante la mattinata sono state consegnate anche le borse di studio.

Il raggiungimento della maggiore età rappresenta un momento di grande significato nella vita di ogni giovane: un simbolico passaggio al "mondo degli adulti". Per sottolineare l'importanza di questo traguardo, nella Sala Consiliare del Comune di Bernate Ticino, domenica 22 dicembre si è tenuta una cerimonia ricca di emozioni e significato. Durante l’evento, ai diciottenni bernatesi è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana, documento fondamentale della nostra democrazia, approvato il 22 dicembre 1947 dall’Assemblea Costituente e entrato in vigore il 1° gennaio 1948. Questo gesto simbolico vuole ricordare ai ragazzi l’importanza di conoscere e rispettare i principi su cui si fonda la Repubblica, promuovendo in loro una piena consapevolezza dei diritti e dei doveri che derivano dall’essere cittadini italiani. La Costituzione, con la sua straordinaria modernità e profondità, rappresenta un dono che va oltre il valore materiale. È un invito a riflettere, a partecipare attivamente alla vita civile e a costruire una società più giusta e solidale. Nella stessa mattinata, l’attenzione è stata rivolta anche agli studenti meritevoli ai quali sono stati consegnati i premi di studio. Questi riconoscimenti, assegnati attraverso un apposito bando, celebrano l’impegno, la dedizione e i risultati ottenuti da giovani che si sono distinti nel percorso scolastico. La consegna dei premi è stata accompagnata da parole di incoraggiamento e stima da parte del sindaco, che ha sottolineato come il merito e la passione siano fondamentali non solo per il successo personale, ma anche per il progresso della comunità. Momenti come questo rappresentano un’occasione preziosa per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e per ricordare l’importanza di investire nei giovani, che sono il futuro del nostro Paese.

