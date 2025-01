'Bici in Comune': Bareggio partecipa al bandoper la mobilità sostenibile. La Giunta Colombo chiede finanziamenti per la valorizzazione delle piste ciclabili.

Nella seduta di ieri, la Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha deliberato la partecipazione

all’avviso pubblico “Bici in Comune”. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A. e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Il progetto è rivolto a tutti i Comuni italiani con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo.

Bareggio parteciperà con il progetto “Mobilità Verde: Percorsi Ciclabili per un Territorio più Sicuro e Accessibile”, per un importo complessivo di 70.000 euro. Il primo punto del progetto, “Sentieri in Bicicletta: Rete Naturalistica per una Mobilità Sostenibile”, riguarda l’incentivazione della mobilità ciclabile e l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto attraverso l'implementazione di un sistema di cartellonistica e il potenziamento della visibilità di tre percorsi naturalistici all’interno del Comune di Bareggio che, pur essendo distinti, sono strettamente interconnessi tra loro, creando una rete di sentieri facilmente percorribili.

Il secondo punto, “Piste Ciclabili Sicure e Visibili: Colorazione e Segnaletica per una Mobilità

Inclusiva”, riguarda la riqualificazione e messa in sicurezza di piste ciclabili e di percorsi

cicloturistici esistenti, attraverso interventi di apposizione di segnaletica verticale/orizzontale e tinteggiatura delle piste ciclopedonali al fine di renderle maggiormente inclusive e visibili.

Ultimo punto, “Pedalando insieme: Eventi ciclistici e cicloturismo a Bareggio”, prevede

l’organizzazione di due eventi aggregativo-sportivi ciclistici.

“Come già fatto in più occasioni in questi anni – afferma il sindaco Linda Colombo – è nostra

intenzione partecipare a tutti i bandi sovralocali per i quali abbiamo i requisiti, per non lasciare intentata alcuna possibilità di finanziamento. Auspichiamo nell’accoglimento del nostro progetto che ci darebbe modo di valorizzare la nostra rete ciclabile e, di conseguenza, le ricchezze naturalistiche del nostro territorio”.

