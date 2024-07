Volontari del pulito...in strada

Un altro importante appuntamento per il bene comune quello del gruppo ‘Strade Pulite’ che in collaborazione con alcuni giocatori di ASD Longobarda 2010 ha portato a termine un’operazione di profonda pulizia nel tratto stradale compreso tra il supermercato Tigros di Inveruno e l’ingresso in Superstrada.

Lo scorso 29 giugno, il gruppo ‘Strade Pulite’ in collaborazione con alcuni giocatori di ASD Longobarda 2010 ha portato a termine un’operazione di profonda pulizia nel tratto stradale compreso tra il supermercato Tigros di Inveruno e l’ingresso in Superstrada. “Abbiamo coinvolto il gruppo di giovani atleti – ci spiega uno dei promotori dell’iniziativa - per diffondere sempre di più la sensibilizzazione verso il tema della cura del territorio”. L’abbandono dei rifiuti è purtroppo ancora eccessivamente diffuso, soprattutto nelle strade di collegamento tra i centri urbani. I volontari, esempio di buona volontà e senso civico, non solo lavorano e si impegnano per il bene di tutti ma operano affinché sempre più persone siano coinvolte attivamente su tutto il territorio. Il degrado civico viene così combattuto da un gruppo volenteroso e coinvolgente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!