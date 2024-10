Volontari per il bene comune

Il gruppo 'Strade Pulite' contiua nel suo progetto di impegno civico per il bene comune. Tantissime le zone che sono già state ripulite dai rifiuti grazie ai volontari.

Un altro importante obiettivo raggiuto per il gruppo di 'Strade Pulite' che lo scorso sabato si è impegnato nel ripulire un tratto di provinciale 109 in zona Poglianno Milanese. "Nonostante avessimo già organizzato una pulizia la scorsa primavera - ha spiegato il gruppo in una nota - è stato incredibile raccogliere oltre cento sacchi tra spazzatura, olio esausto, elementi d'arredo come un divano e una cucina oltre a diversi pezzi di auto". Resta ancora un tema caldo quello del corretto smaltimento di rifiuti che purtroppo è ancora troppo spesso non rispettato, nonostate le strutture apposite e i servizi adeguati. Importante su questo fronte l'impegno costante del gruppo 'Strade Pulite' che coinvolge sempre più volontari impegnati per mantenere il decoro urbano.

