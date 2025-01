Nuova ondata di furti e atti vandalici

"In merito ai gravi fatti che hanno visto coinvolto anche il territorio di Casorezzo - scrive il sindaco Rosella Giola in una nota - l'amministrazione comunale e la Polizia Locale sono in costante contatto e collaborazione con le altre Forze dell'Ordine

Ad Arluno, Mesero, Marcallo, Arconate, Inveruno e Casorezzo. Stessa tempistica, ovvero questi ultimi giorni, stessa dinamica, servirsi di un'auto per sfondare le vetrine di alcuni negozi di quei paesi. Per quanto concerne Casorezzo, dove , nella notte tra mercoledì e giovedì, a essere presi di mira sono stati due negozi di via Inveruno e via Roma. "In merito ai gravi fatti che hanno visto coinvolto anche il territorio di Casorezzo - scrive il sindaco Rosella Giola in una nota - l'amministrazione comunale e la Polizia Locale sono in costante contatto e collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, tutto il materiale video raccolto attraverso gli impianti di videosorveglianza , sia pubbliche che private, è stato consegnato al fine di agevolare le indagini, anche nei comuni limitrofi si sono verificati episodi simili a quelli accaduti nel nostro paese , il che lascia pensare a un'azione organizzata". Giola ricorda come le varie amministrazioni comunali i cui territori sono stati coinvolti da questi episodi abbiano già deciso di avviare azioni congiunte . E invita la cittadinanza a "collaborare segnalando eventuali situazioni anomale e insolite" e a "denunciare eventuali reati subiti". Tutto nella consapevolezza della necessità di "fare comunità, che è il solo modo per difendere il nostro territorio e noi stessi".

