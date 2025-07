Fondi per lo stadio

L'amministrazione comunale vuole dare nuovo smalto all'impianto sportivo intitolato alla memoria dell'ex calciatore della Lazio nervianese doc Luciano Re Cecconi.

Sul piatto vi è un importo pari a circa un milione e 100 mila Euro. L'amministrazione comunale di Nerviano vuole dare nuovo smalto all'impianto sportivo intitolato alla memoria dell'ex calciatore della Lazio nervianese doc Luciano Re Cecconi. Il novero degli interventi di miglioria è ampio e riposa su uno studio di fattibilità compiuto in precedenz. "Lo studio preliminare - spiega la giunta nella relazione con cui illustra il progetto - ha affrontato non solo le tematiche più prettamente sportive ma ha preso in considerazione, per quanto a un livello preliminare, tutti gli aspetti che riguardano le costruzioni, architettonici, strutturali, impiantistici, energetici e di rispondenza alle normative in materia di prevenzione incendi, sicurezza, pubblico spettacolo, tutti i nuovi spazi interni ed esterni sono pensati per essere agevolmente accessibili a tutte le tipologie di utenti, compresi i soggetti con disabilità motorie, per i quali, attualmente, sono presenti numerose barriere architettoniche". A una maggiore funzionalità della struttura va quindi a sposarsi una più consistente fruibilità. Il panorama degli interventi comprende "riqualificazione e risanamento conservativo della tribuna con relativa copertura, sostituzione della recinzione di separazione tra tribuna e campo principale, sostituzione delle torri faro del campo principale, ristrutturazione degli spogliatoi sotto la tribuna e sistemazione e adeguamento dei bagni per il pubblico". Il campo è intitolato alla memoria di Re Cecconi dalla sua data di decesso avvenuta in circostanze tragiche nel 1977.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!