Lo sviluppo di un paese, non solo economico, passa anche per la vitalità del suo commercio. Sensibile alla tematica, il comune di Parabiago ha deciso di dare un sostegno concreto alle attività avviate all'interno dell'area oggetto del Distretto del Commercio nel corso del 2023 e 2024 con l'iniziativa "Ripartiamo dalle piazze del commercio".

L'iniziativa ha lo scopo di tenere alta l'appetibilità e l'attività degli esercizi commerciali situati sul territorio cittadino "valorizzando gli spazi pubblici e stimolando la rigenerazione dei centri cittadini" e consisterà in un "rimborso spese per le attività avviate in locali sfitti o di nuova costruzione". Destinatari del sostegno sono i titolari di attività commerciali a vario titolo che "abbiano vetrina su strada o situata al pianterreno degli edifici o all'interno delle corti, dispongano di locali direttamente accessibili al pubblico presso cui si esercita un'attività di vendita al dettaglio0 di beni e servizi, abbiano avviato l'attività nelle annualità 2023 e 2024". Il supporto economico concerne tre tipoogie, tassa rifiuti, diritti di segreteria e canone per l'occupazione del suolo pubblico". "Con quest'intervento - è la considerazione del primo cittadino Raffaele Cucchi - vogliamo accompagnare la ripresa delle attività di vicinato, incoraggiando l'uso degli spazi urbani e sostenendo chi investe nella nostra città , le piazze del commercio non sono solo luoghi fisici ma il cuore pulsante della comunità locale". Tutto nella consapevolezza della valenza non solo economica, ma anche aggregativa e di sviluppo della socialità che un commercio di pronunciata vitalità sa creare sul territorio. Le domande potranno essere inoltrate sino al 7 agosto all'indirizzo comune [at] cert [dot] comune [dot] parabiago [dot] mi [dot] it.

