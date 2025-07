Lavori in centro paese

Per adattarlo all'unica, nuova funzionalità il comune ha messo in pista un intervento pari a 120 mila Euro con cui conta di dare vita a una serie di opere di miglioria.

Era una struttura adibita ad asilo nido e scuola per l'infanzia e, in futuro, lo sarà solo alla prima tipologia di servizio. Nuovo corso per l'immobile comunale di piazza Mazzini assegnato in precedenza a una società per lo svolgimento di ambedue le attività e prossimo a rientrare con l'inizio di agosto in possesso del municipio di piazza Quattro Novembre. Per adattarlo all'unica, nuova funzionalità il comune ha messo in pista un intervento pari a 120 mila Euro con cui conta di dare vita a una serie di opere di miglioria. "E' intenzione dell'amministrazione comunale - si legge nella delibera - riqualificare la struttura al fine di garantire un servizio pubblico di asilo nido sul territorio comunale, riqualificando in particolare il piano terra attraverso la posa di controsoffitti, il rifacimento dei servizi igienici e della zona salone-cucina e dei pavimenti, l'adeguamento degli impianti elettrici, la sistemazione del porticato e la revisione della caldaia". La struttura continuerà così a svolgere la funzione sociale ed educativa assolta sino a oggi.

