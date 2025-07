Lavori all'ufficio demografico

"Gli interventi - specifica il comune in una nota - riguardano gli ingressi principali dell'edificio e gli uffici di anagrafe, stato civile e servizi cimiteriali".

Sono cominciati lunedì 7 luglio e termineranno tra agosto e settembre. Cornaredo rimette a nuovo l'ufficio demografici con una serie di lavori. "Gli interventi - specifica il comune in una nota - riguardano gli ingressi principali dell'edificio e gli uffici di anagrafe, stato civile e servizi cimiteriali".

Il personale è stato frattanto trasferito in postazioni alternative per consentire il regolare svolgimento dei lavori. Per quanto concerne l'accesso all'utenza, proprio in considerazione delle migliorie in corso d'opera, l'accesso sarà disponibile "preferibilmente su appuntamento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!