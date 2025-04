Vuoi far l'educatore?

'Fondazione Aurea' è alla ricerca di figure educative da inserire nelle proprie attività con bambini e ragazzi nel territorio della zona ovest milanese.

Una nuova e preziosa occasione lavorativa si apre per tutti quei ragazzi e ragazze che sognano di lavorare nel mondo dell’educazione e del sociale. La 'Fondazione Aurea' è infatti alla ricerca di figure educative da inserire nelle proprie attività con bambini e ragazzi nel territorio della zona ovest milanese.

Questa proposta si rivolge in particolare a giovani motivati, con passione per l’educazione e il desiderio di fare la differenza nella vita delle nuove generazioni. Un'opportunità concreta per entrare in un contesto professionale che unisce competenza, relazione e impegno sociale.

La 'Fondazione Aurea' si distingue per il suo lavoro a favore della crescita personale e collettiva, promuovendo progetti educativi e culturali che pongono al centro la persona. Entrare a far parte del suo team significa contribuire in prima linea a un cambiamento positivo nella società.

Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura via email all’indirizzo:

📧 personale [at] fondazioneaurea [dot] it

Un’opportunità da cogliere per chi vuole costruirsi un futuro nel sociale, imparando sul campo e mettendo a frutto la propria vocazione educativa.

