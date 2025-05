Un pomeriggio per i bimbi nati nel 2024

Un pomeriggio per i bimbi castanesi nati nel 2024. L’iniziativa è in programma sabato 10 maggio alle 15.30 al parco nord della Villa Rusconi di Castano.

Un pomeriggio per i bimbi castanesi nati nel 2024. L’iniziativa è in programma sabato 10 maggio alle 15.30 al parco nord della Villa Rusconi di Castano, in collaborazione con Pro Loco e l'Auser. Durante le cerimonia: messa a dimora di una quercia, allestimento del Prato Fiorito all’uncinetto e omaggio a tutti i bambini nati nel 2024.

