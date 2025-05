A scuola con la Prociv

La Protezione Civile di Castano a scuola, per una mattinata insieme agli alunni di prima della Primaria. Un momento di informazione e formazione.

Dalla conoscenza dei quattro elementi (acqua, aria, terra e fuoco) alla preparazione e ad alcune indicazioni su eventuali evacuazioni in caso di emergenze e situazioni di pericolo. La Protezione Civile di Castano a scuola, per una mattinata insieme agli alunni di prima della Primaria. Un momento di informazione e formazione per i giovanissimi studenti, che hanno così potuto apprendere importante e fondamentali nozioni e al tempo stesso conoscere ancor più da vicino il gruppo della Prociv. “Un’altra importante attività messa in campo con la nostra Protezione Civile – ha commentato l’assessore Carlo Iannantuono – Un ringraziamento all’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”, alla dirigente ed al personale docente. E bravi agli alunni, che hanno dimostrato grande interesse e partecipazione”.

