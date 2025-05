In festa per la mamma

“Tanti auguri mamma”. Tutti in festa, allora, domenica 11 maggio con la Parrocchia Sant’Ambrogio di Vanzaghello.

“Tanti auguri mamma”. Tutti in festa, allora, domenica 11 maggio con la Parrocchia Sant’Ambrogio di Vanzaghello. Alle 10, allora, Santa Messa solenne per tutte le famiglie, mentre alle 12 “Aperipranzo” sotto il tendone dell’oratorio femminile. E nel pomeriggio, alle 15 giochi in oratorio femminile. Per tutta la giornata e dopo le Sante Messe è possibile acquistare degli oggetti preparati dalle mamme e alle 17 merenda e intrattenimento della Scuola Parentale. Durante la giornata, inoltre, gonfiabili e attrazioni, mercatino del Gruppo Mamme, Open Day della Scuola Parentale e Open Day del Centro Estivo per bambini da 3 a 6 anni.

