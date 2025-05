Volandia: 15 anni di storia

Un traguardo speciale per il Parco e Museo del Volo accanto all'aeroporto di Malpensa. Sono, infatti, 15 anni da quando è nato. Uno spazio sempre più punto di riferimento.

Là dove storia, innovazione, cultura, tradizioni e ricordi si mischiano assieme, diventando praticamente una cosa sola. Là, in quegli spazi sempre in costante aggiornamento e capaci di conquistare ed emozionare tutti coloro che li visitano. Là, oggi più che mai è tempo di festeggiare. Sì, perché per Volandia ecco il traguardo dei primi 15 anni. Un bellissimo viaggio e percorso che ha visto il Parco e Museo del Volo accanto all'aeroporto di Malpensa dall'apertura accogliere più di 1 milione e 300 mila persone, famiglie, studenti, appassionati e curiosi, mettendo a disposizione di ciascuno di loro esperienze davvero uniche, grazie alla sua vasta collezione aeronautica, che supera di gran lunga i 100 velivoli, e alle aree tematiche che nel tempo, con il continuo e attento lavoro di ricerca e sviluppo, ne hanno ampliato l'offerta culturale. Nato come museo dedicato al volo, oggi Volandia raccoglie collezioni che comprendono anche l’astronomia e la conquista dello spazio, il mondo del trasporto terrestre su rotaia e su gomma e il design automobilistico. Ma il Parco e Museo del Volo è molto di più: è un luogo dove sono conservate e valorizzate appunto storia e ricordi, visto che è nata dalla riqualificazione delle indimenticabili Officine Caproni che hanno rappresentato un importante capitolo dell'industria aeronautica italiana continuando a ispirare le nuove generazioni verso il mondo del volo e dell'esplorazione spaziale.

