La location è quella del Centro Sportivo di via Rossini. La regia, invece, è affidata allo Skating Club Vanzaghello, in collaborazione con Lions Club Naviglio Grande. Sabato 10 maggio ecco, allora, la “Serata della Griglia”. Una serata per ritrovarsi e stare insieme, anche con intrattenimento musicale. In funzione, servizio ristoro. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione “Servizi cani guida Lions dal 1959” (Sosteniamo insieme il progetto “Due occhi per chi non vede”). È consigliata la prenotazione: presso il Centro Sportivo o al numero 0331.657755.

