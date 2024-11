Incontri sul Marketplace

Cinque incontri, nei Comuni, per spiegare il portale markeplace del Distretto del Commercio Alto Milanese. Opportunità per aziende, negozi e cittadini di crescere insieme.

Il progetto del Distretto del Commercio vede ConfCommercio e Camera di Commercio collaborare con i sei Comuni coinvolti (Inveruno capofila, e poi Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago) per ampliare sempre più la rete territoriale tra cittadini e imprese. Oltre alle realtà commerciali che hanno partecipato al bando, dopo il lancio di inizio aprile, hanno aderito al portale diverse aziende e privati cittadini del territorio. Il Marketplace del Distretto nasce con lo scopo di essere una vetrina on line dove trovare servizi come informazioni sulle attività, orari, contatti e promozioni, oltre ad iniziative e proposte dei Comuni coinvolti. Sono previsti diversi incontri nei singoli Comuni con il fine di condividere le potenzialità che tale progetto offre sia a commercianti che ai singoli cittadini. Durante le serate verranno illustrate potenzialità e risorse del marketplace digitale e come poter fruire dei servizi. Inoltre, sarà anche l’occasione per capire i servizi e le possibilità che ConfCommercio offre alle attività del territorio.

Il primo appuntamento si è svolto mercoledì 22 maggio presso la sala Fossati di Palazzo Kuster a Cuggiono con la partecipazione di alcune realtà locali, del sindaco Giovanni Cucchetti e del direttore ConfCommercio Alto Magentino Simone Ganzebi. Presenti anche due responsabili della società Comunicare Futuro per spiegare e illustrare ai cittadini le potenzialità e le opportunità del nuovo Marketplace.

Gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane sono invece i seguenti:

Bernate Ticino, Municipio Piazza della Pace – mercoledì 13 novembre, ore 21;

Arconate, Biblioteca via Turati – lunedì 18 novembre, ore 21;

Buscate, Sala Civica Piazza San Mauro – mercoledì 20 novembre, ore 21;

Inveruno, Sala Virga Biblioteca Comunale - mercoledì 27 novembre, ore 21;

Magnago, Sala Conferenze Parco Lambruschini – giovedì 28 novembre, ore 21.

Per i cittadini e le imprese occasioni preziose di confronto e crescita.

