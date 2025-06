A Bareggio il via ai lavori per il rifacimento dei bagni della scuola Rodari

Al via il rifacimento dei bagni nella scuola primaria Rodari: fine lavori prevista per settembre.

Si lavorerà tutta l’estate per sistemare i bagni nell’ala vecchia della scuola primaria “Rodari”: l’intervento sarà su quattro blocchi, due al piano terra e due al primo piano. “I bagni attuali risalgono ancora a quando è stato costruito l’edificio, ormai più di 50 anni fa – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro –, e non si è mai provveduto ad adeguarli. Il nuovo design si basa sui concetti di gioco e semplicità, con piastrelle colorate che richiamano il gioco del tetris”. Il costo complessivo è di 170.000 euro e la fine dei lavori è prevista in tempo per la riapertura delle scuole a settembre. “Nel rispetto del piano triennale delle opere pubbliche approvato dall’Amministrazione comunale – aggiunge il sindaco Linda Colombo – andiamo ad attuare un importante intervento per la sicurezza e la vivibilità del plesso scolastico. Un’altra promessa mantenuta e una risposta concreta a una richiesta che la scuola e le famiglie facevano giustamente da tempo”.

