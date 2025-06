La giunta del sindaco Cognetta

Primo consiglio comunale post elezioni e tempo, allora, per il neo sindaco Valentina Cognetta di ufficializzare la nuova giunta che guiderà Robecchetto con Induno e Malvaglio nei prossimi anni.

Primo consiglio comunale post elezioni e tempo, allora, per il neo sindaco Valentina Cognetta di ufficializzare la nuova giunta che guiderà Robecchetto con Induno e Malvaglio nei prossimi anni. Più nello specifico, Antonio Seminara è vicesindaco con deleghe a Ecologia, Ambiente, Lavori pubblici e Manutenzioni, mentre a Marilisa Morcelli sono stati dati Servizi Sociali ed educativi 0-6 anni, Pari opportunità, Politiche giovanili, Terza Età Cultura, quindi a Marco Apruzzese Polizia locale, Sicurezza, Protezione Civile e Frazione di Malvaglio e, infine, a Francesca Delle Stelle Commercio, Attività Produttive e Associazioni. Il primo cittadino tiene per sè Bilancio, Personale comunale, Edilizia privata, Urbanistica e Pubblica istruzione. Un ruolo attivo hanno, inoltre, i consiglieri Andrea Manzella (Sport e Tempo Libero, Organizzazione eventi), Maria Buzzi (Rapporti con la cittadinanza, Servizi demografici e segnalazioni), Andrea Italo Mazzucco (Salute e Sanità), Luca Lamperti (Pubblica Istruzione, in collaborazione con il sindaco). I nuovi capigruppo sono Andrea Manzella (gruppo consiliare di maggioranza 'Robecchetto e Malvaglio Insieme') e Annalisa Baratta (gruppo consiliare 'Civitas').

