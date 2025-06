Bonifica 'Prati della Folla'

Regione Lombardia ha approvato lo stanziamento di 966.513 euro per il completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale della località Prati della Folla.

Un’opera particolarmente importante che consentirà di ottenere benefici consistenti sotto il profilo ambientale. Regione Lombardia ha infatti approvato lo stanziamento di 966.513 euro per il completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale della località Prati della Folla. Si tratta di un’area oggetto di attenzione da oltre trent’anni, per la quale già negli anni ’90 erano stati avviati interventi di bonifica mai completati a causa dell’incremento dei costi e di controversie legali. Ora, grazie a questo ulteriore stanziamento, sarà finalmente possibile procedere all’asportazione definitiva dei fanghi ancora presenti e al ripristino ambientale dell’intera zona.

Soddisfazione per il provvedimento è stata espressa da Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale della Lombardia ed ex sindaco di Turbigo:

"Si tratta di un intervento fondamentale per il nostro territorio, che attendeva da troppo tempo una risposta concreta. Il completamento della bonifica dei Prati della Folla rappresenta un passo avanti decisivo verso la messa in sicurezza ambientale di un’area che per anni ha rappresentato una ferita aperta per Turbigo. La tutela dell’ambiente passa anche e soprattutto da interventi come questo, che uniscono senso di responsabilità e visione a lungo termine. Un intervento che si qualifica come esempio ideale di ecologia del fare, ben più forte di chiacchiere e slogan". "Da attuale primo cittadino di Turbigo sono particolarmente soddisfatto per la soluzione di un problema ambientale che si trascinava da diversi anni ed ovviamente grato alla Giunta di Regione Lombardia. I Comuni, da soli, non hanno le forze economiche per far fronte a progetti di così ampia portata: questa decisione mette la parola fine ad una vicenda complessa, che consentirà di ottenere un risultato di particolare importanza per il territorio comunale, grazie al completo ripristino, bonifica e risanamento di una vasta area", aggiunge il sindaco Fabrizio Allevi.

