100+100: "Auguri Lucia"

Lo striscione appeso fuori dal locale e sopra quel numero “100”, o meglio “100+100”, a raccontare una lunga storia fatta di passione, impegno, dedizione e un grande amore per il proprio lavoro. “Tanti auguri Lucia!”. Eh sì, perché proprio in questo 2024 ecco un doppio anniversario per il bar - trattoria di Lonate Pozzolo. “Da una parte, infatti, è il centenario dell’attività - racconta Lina Verderio, che assieme al fratello Modesto gestisce l’esercizio commerciale - dall’altra, invece, se nostra mamma (appunto la Lucia) fosse stata ancora viva, avrebbe festeggiato anche lei cento anni”. Era il lontano 1924, insomma, quando tutto è cominciato… “Sono partiti i nonni, con i gelati, quindi la mamma e il papà hanno preso la gestione e, accanto al bar, è nata pure la trattoria”. Un lungo e bellissimo percorso, alla fine, e inevitabilmente tanti, tantissimi ricordi. “Sia io che mio fratello siamo cresciuti qui, aiutando nella gestione e nei vari servizi in cucina, ai tavoli e dietro al bancone - prosegue - E oggi eccoci ancora qua. Se torno indietro con la memoria, il primo pensiero va alla clientela dei tempi passati e al lavoro, ben diverso da come è adesso. Durante la settimana e, poi, nei weekend avevamo gente che continuava ad arrivare e non appena chi aveva terminato di mangiare ti chiedeva il caffé, tu mettevi in tasca anche il conto da dargli, perché dovevi sparecchiare in fretta e apparecchiare di nuovo, per far accomodare le altre persone che, intanto, erano in attesa. Ma di ricordi ce ne sarebbero molti e molti ancora, la maggior parte che occupano un posto particolare nel cuore e nella testa. Così adesso essere arrivati a questo traguardo è una grande emozione. Grazie ai clienti che ogni giorno vengono a trovarci; grazie a chi ci ha sempre fatto sentire e continua a farci sentire il suo affetto”.

'DA LUCIA": DOPPIO ANNIVERSARIO



