Sant'Ambrogio: vent'anni di servzio sul territorio

Lo scorso 5 dicembre Sant’Ambrogio onoranze Funebri ha festeggiato i suoi primi vent’anni di storia. Nicola, Giuseppe e Marco sono alla guida di un’azienda presente sul territorio che offre un servizio competente, professionale e vicino alle famiglie. Quando si affronta la perdita di una persona cara è fondamentale poter contare su professionisti in grado di sostenere e affiancare le famiglie sia da un punto di vista pratico che umano. Sant’Ambrogio con la sua grande esperienza rappresenta un punto di riferimento nel territorio e fin dagli albori si impegna per garantire dignità, rispetto e cura. Un team di professionisti altamente qualificati in grado di gestire ogni aspetto che concerne il servizio funebre, assicurando discrezione e attenzione ai dettagli. Ciò che distingue il lavoro della famiglia Tropeano è l’attenzione al sostegno che va oltre il servizio funebre. Celebrare con orgoglio i traguardi raggiunti, con uno sguardo già rivolto al futuro. E’ proprio ciò che la Sant’Ambrogio sta facendo per il 2025 con diversi eventi e iniziative in cantiere pensati per accompagnare le famiglie anche nel periodo successivo alla celebrazione funebre. Inoltre, è previsto un ampliamento della Casa Funeraria nel territorio.

