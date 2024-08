Opposizione in protesta per la grigliata di Ferragosto

Bernate Ticino - Non tardano ad arrivare le proteste dell'ex sindaco Mariapia Colombo che accende i motori dell'opposizione e chiede delucidazioni circa la sospensione della grigliata di Ferragosto.

Ferragosto di fuoco tra i banchi dell'opposizione a Bernate Ticino che non ha per nulla digerito la sospensione della 'Grigliata di Ferragosto'. L'ex primo cittadino Mariapia Colombo ha così posto un'interrogazione al sindaco chiedendo spiegazioni circa la decisione.

"Abbiamo constatato che la tradizionale grigliata di ferragosto quest'anno non è stata organizzata - afferma in una nota Colombo - Dal programma amministrativo con il quale Vi siete presentati alla cittadinanza l'8 e 9 giugno 2024 in occasione della elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, testualmente si legge: "Potenzieremo e rilanceremo con alcune novità, gli eventi ormai consolidati, come ad esempio la giornata dell'anziano, la grigliata di ferragosto, la sagra sapori d'autunno, la giornata dello sport, ...". Facendo seguito alle numerose richieste e/o domande che ci sono state poste sulla giornata da parte della cittadinanza e considerato che l'evento non avrebbe comportato alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto i costi sarebbero stati coperti con la quota di ciascun partecipante, se non un supporto, da parte del Comune, nell'organizzare tale iniziativa con l'aiuto del Gruppo Pensionati e tenuto conto soprattutto della finalità sociale dell'evento, ovvero una occasione ricreativa e aggregativa per coloro che rimangono in paese di poter trascorrere in compagnia una particolare giornata come la festa del ferragosto; si chiede di conoscere le motivazioni e le problematiche ostative alla organizzazione della XVI^ edizione della grigliata di ferragosto 2024".

