Si torna a teatro con la Biblioteca

Riapre la stagione teatrale della biblioteca di Inveruno. Primo appuntamento con la musica del grande Elvis sabato 25 ottobre alle 21, teatro degli Arcimboldi.

Ricomincia la stagione teatrale della Biblioteca di Inveruno all'insegna della musica! Per tutti gli appassionati del genere 'Musical', la biblioteca propone uno spettacolo che racconta la più grande leggenda del Rock'n Roll, Elvis Presley. Un personaggio passato alla storia per aver influenzato gusti, atteggiamenti, abbigliamento di milioni di fan negli anni '50 e'60. Appuntamento dunque sabato 25 ottobre alle 21 presso il teatro degli Arcimboldi a Milano. Iscrizioni e pagamento in biblioteca entro il 20 settembre.

