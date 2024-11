XXIesima edizione di Inverart

Da venerdì 15 a domenica 17 novembre Inveruno ospita l'evento culturale, musicale e giovanile più di richiamo della zona: eventi, buon cibo, tanti giovani artisti,...

Nel weekend dal 15 al 17 novembre, subito dopo la Fiera di San Martino, come da tradizione, si aprirà la 21esima edizione di Inverart – Padiglione d’Arte Giovane, che quest’anno avrà come madrina la fotografa Giovanna Dal Magro. Un’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Inveruno, a cura del Guado, sotto la direzione artistica di Francesco Oppi, in coordinamento con Società Umanitaria e l’Accademia di Brera e in collaborazione con i Rockantina’s Friends, che anche quest’anno si occuperanno del buon cibo e della buona musica, che accompagneranno le esposizioni e i momenti di incontro. Il menu musicale della tre giorni di arte e socialità prevede il venerdì serata con musica dance e revival anni Novanta, con gli Stile anni 90; il sabato una serata con cover soul con le Black Divas e, la domenica pomeriggio, un momento di musica folk con gli Avena. Nel mezzo, da segnalare l’aperitivocultura “Incontrare libri e autori” sabato pomeriggio alle 16.30 e il teatro per bambini domenica alle 11 con lo spettacolo “Amor Perignon” dei 3 di Danè, a cura di DittaGiocoFiaba. Per prenotare i tavoli, basta mandare un WhatsApp al numero 351/9019216.

