Rockantina: al via l'edizione numero 32

Parte questa sera la trentaduesima edizione di Rockantina: quattro giorni di musica, buona birra e buon cibo, per tutti i gusti.

Torna Rockantina, la trentaduesima edizione, più attesa che mai: anche quest’anno ci aspettano quattro giorni di musica, buona birra e buon cibo, per tutti i gusti davvero. Mentre è ancora in atto la caccia al Free Drink per tutta Inveruno e Comuni limitrofi (se trovate un talloncino rosso, presentatelo in cassa per avere la vostra birra in omaggio!), i tavoli a cena nelle quattro serate sono quasi tutti sold out: ancora qualche posto è disponibile la domenica sera! Ma ecco il programma di questa trentaduesima edizione, che si preannuncia memorabile: sempre presso il cortile del Torchio giovedì 18 luglio ci sarà la serata Crazy 90’s; venerdì 19 tocca al dj Molella far ballare il pubblico; sabato 20 luglio, si suona il rock con le Women of Rock e in chiusura, domenica 21 sarà il turno dei The Sunny Boys. Nelle serate di venerdì e sabato, dopo la mezzanotte e fino alle 2, ci sarà la Silent Disco, con musica live… pompata nelle cuffie! Per maggiori info e prenotazioni, basta chiamare il numero 351/9019216.

